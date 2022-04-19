Владелец Norfa: некоторые продукты питания слишком дешевые

Глава сельскохозяйственного кооператива "Качество литовского хозяйства" Миндаугас Мацюлявичюс на этой неделе предупредил, что осенью значительно вырастет цена на мясо.

"Это не запугивание, это реальность. Год назад в это время тонна кормов стоила 120 евро, сейчас 360–380. 60% себестоимости птицы, свинины, карпов составляет стоимость кормов. Энергия подорожала, материалы для фасовки тоже, топливо подорожало, все подорожало", – сказал он.

По его словам, со временем килограмм мяса может стоить и 10 евро.

Он сказал, что некоторым покупателям такие продукты будут не по карману, а фермеры будут работать в убыток.

"В ЕС есть всего три страны, в которых нет льготного НДС на продукты. Это Дания, Эстония и, конечно, мы, всесильное, крепкое государство. У остальных это есть", – рассказал Мацюлявичюс.

Между тем председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что в данном случае целесообразнее повышать ННМ, но не исключал, что когда-нибудь могут принять и льготный НДС на продукты.

Председатель правления Norfa Дундулис назвал продукты, которые подорожают неизбежно.

"Сегодня я вижу то, чего люди не видят. Об этом говорить не буду, а то, что уже видно, так я давно говорил, что подорожает, повторю: значительно подорожает подсолнечное, рапсовое масло, я об этом сказал в первый день войны, поскольку я знаю, откуда в основном поставляют масло, дорожает мясо, и тут выхода нет", – сказал он.

Дундулис указал на продукты, которые, по его мнению, неадекватно дешевы.

"Самый дешевый хлеб стоит 35 центов за 400 г. Самая низкая почасовая оплата труда у нас где-то 4 евро в час. Со всеми налогами это грубо 7 евро. Так нормально ли, что за один такой час работы можно купить 20 шт такого хлеба? Точнее, это нам столько стоит, человек не может столько купить. В эти 35 центов входит еще НДС 21%", – сказал Дундулис.

"Лично я считаю, что есть продукты обесцененные, они слишком дешевые, неразумно дешевые. Конечно, читатели будут злиться. Надо повышать доходы", – прибавил он.

Дундулис считает, что за такие деньги нельзя ничего произвести.

"Нужно зерно, мука, нужно выпечь хлеб, упаковать его и привезти в магазин, продать. За такие деньги это невозможно, нереально. <…> Н о есть вещи, которые все это оплачивают. Я не говорю, что это делают только торговцы, целая цепочка это делает", – сказал он.

По словам главы Вильнюсского и Кайшядорского птичников Дарюса Гудачаускаса, государство оказывает слишком небольшую помощь этому сектору.

"Хочу успокоить потребителей: мы в Литве голодать точно не будем. Точно. Посмотрите, что происходит с птицей. Чтобы произвести килограмм птицы при том, что я не заработаю ничего, чтобы был 0, килограмм должен стоить 2,48 евро. Сегодня он стоит 2,20 евро, разница - это мои убытки. Если работник моего предприятия в месяц получает 900 евро "на руки", сколько он может купить мяса птицы? И почему мы говорим о страхе голода? Этой проблемы нет. Я согласен с уважаемым Дундулисом – некоторые продукты слишком дешевые, трудно представить, как за такие деньги можно вырастить килограмм птицы", – сказал Гудачаускас.

"Это большая проблема, это может привести к тому, что таких продуктов в Литве не будет или не будет литовских продуктов. Капитал уходит, если на рынке он не может получить прибыль. Ее не было в 2020, 2021, нет и в 2022 году", – заметил он.

По словам Гудачаускаса, надо сделать так, чтобы Литва не уничтожила свое производство.

"Когда Литва уничтожит свое производство, от нас не будет зависеть, сколько стоит хлеб, молоко, птица", – заметил он.