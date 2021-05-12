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Литва постепенно снимает карантинные ограничения и все больше белорусских предприятий думают о переводе деятельности в Литву, говорит вице-министр экономики и инноваций.
IT darbuotojas
IT darbuotojas
© Shutterstock

"В последние недели, конечно, из-за некоторых послаблений в карантинных ограничениях мы наблюдаем повышенную заинтересованность. (...) Близится окончание учебного года, так что эта заинтересованность, на наш взгляд, еще возрастет", - сказала Йовита Нелюпшене в среду на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам и труду.

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Она сообщила, что 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.

"Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска" (на рынке информационных технологий (ИТ) – BNS)", – сказала она.

Глава Команды инноваций и инфраструктурных решений учреждения по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje Герардас Вишинскас подчеркнул, что в Литве ощущается сильная нехватка специалистов ИТ и это мешает привлекать новые инвестиции.

По словам Й. Нелюпшене, в Литву преимущественно хотят перебраться специалисты ИТ, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.

Комитет обсудил и утвердил поправки к законам Об инвестициях и О занятости или так называемый пакет о релокации работников. Он должен помочь инвестировать в Литве взявшим обязательства предприятиям третьих стран, прежде всего, Беларуси, без особых препятствий перевести работников и членов их семей в Литву.

Если поправки будут приняты, на льготы смогут претендовать предприятия, подписавшие договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения.

По словам Й. Нелюпшене, договоры инвестиций с правительством уже подписало 71 белорусское предприятие.

Министерство экономики и инноваций надеется, что поправки вступят в силу уже в июне.

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