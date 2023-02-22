"В контексте санкций мы тоже участвуем в войне. Конечно, мы должны быть очень бдительными", — сказала она в среду в интервью радиостанции "LRT radijas".

Л. Маскалевене подчеркнула, что подсанкционные товары не должны перевозиться.

"Другая сторона находчива. На самом деле очевидно, что не только с начала войны, но и со дня остановки удобрений "Беларуськалий" мы видим различные способы обмануть, обойти. Было несколько сотен различных случаев предотвращения. Очень важную роль в предотвращении подобных схем играет сотрудничество между различными учреждениями", — сказала она.

Вице-министр заметила, что на этой неделе была выявлена очередная попытка обхода санкций.

"В результате этого остановлены поезда, информация передана правотворческим учреждениям, прокуратуре, расследуются явные случаи мошенничества. Есть находчивые мошенники, которые ищут любые способы обойти санкции. Мы должны быть очень бдительными и сотрудничать со всеми ведомствами и учреждениями, делиться имеющейся у нас информацией", – сказала она.

ELTA напоминает, что в понедельник центр журналистики "Siena" опубликовал расследование о транспортировке белорусских удобрений через Литву. "Siena" и ее партнеры выявили схемы возможного обхода санкций.