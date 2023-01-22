Вернувшаяся из эмиграции семья погрузилась в незнакомый город и бизнес: рассказали, сколько стоит открыть ресторан

Вернулись из эмиграции



11 лет назад, окончив школу в Шяуляй, молодая пара отправилась в Лондон на поиски счастья.

“Я не знал, куда пойти для продолжения образования, поэтому вышел в открытый мир, потому что подумал: “Может быть, я что-то там найду”. Мы нашли много возможностей в Лондоне. Я работал на стройке, потом стал инженером, а жена изучала бизнес и маркетинг, потом работала в сфере продаж часов и ювелирных изделий. Мы жили счастливо и зарабатывали много денег, но шесть лет назад, родив ребенка, решили вернуться в Шяуляй", - вспоминает Артём Третьяк.

В родном городе супруги задержались ненадолго, после нескольких визитов к родственникам Аквиле в Бирштонасе решили здесь обосноваться. Шесть лет назад в самом центре города они вдвоем открыли ресторан “Bir Bur Bar”.

“Мы сняли квартиру, заселились и начали думать, что здесь можно сделать. У нас были сбережения, мы рискнули и вложили все в ресторан, хотя к бизнесу никакого отношения не имели. В каком-то смысле я благодарен, что у меня не было опыта в этой сфере, потому что если бы я знал больше, то точно не нырнул в него с головой”, — признается предприниматель.

© ELTA / Dainius Labutis





Вложили все свои сбережения



Собеседник добавляет, что этот бизнес постоянно требует новых вложений. Например, на обустройство помещения, совершенно непригодного для ресторана, ушло около 30 000 евро, но через несколько месяцев понадобилось еще 10–15 000 евро.

Вложения окупились, поэтому три года назад Артем и Аквил решили рискнуть еще раз и открыть второй ресторан в незнакомом городе — Зарасай.

“Многие говорили, что это совсем плохое место, далекая, забытая земля, самый высокий уровень безработицы в Литве и т. д. Все крутили пальцем у виска и поучали - не выбрасывайте деньги на ветер. Мы сказали, что все будет хорошо, так и вышло”, — радуется он.

Однако предприниматель добавляет, что ему пришлось побороться за последнее место и вложить значительно большую сумму денег.

“В Зарасай было еще хуже. Мы разместились в доме без воды, электричества и отопления. Там было всего 4 стены и крыша. Мы арендовали помещения, но через несколько лет компания-арендодатель обанкротилась, затем здание было продано с аукциона, и нам пришлось бороться за свои деньги. Было неприятно, потому что продали со всем, что мы туда вложили и поставили свое. Мы заплатили еще раз, отвоевали и продолжаем работать.

Поначалу только ремонт стоил около 70 тысяч евро - вот и все, что нужно для открытия бизнеса в Зарасай. Позже 120 тысяч на аукционе, после — сразу еще 30 тысяч евро на ремонт крыши и фасада”, — говорит Артем.

Думают о развитии



Он согласен с тем, что в больших городах строить бизнес всегда выгоднее, но открывать новые места гораздо интереснее.

“Конечно, в Каунасе лучше делать все — вложить столько же, а заработать больше, но интереснее побывать в новых местах и ​​попробовать где-то еще, внести свой вклад в развитие города. Не хочу приписывать себе все заслуги, но вижу, что после нашего прихода другие осмеливаются начать что-то подобное, за последние годы в Зарасай и Бирштонасе открылось несколько ресторанов, конкуренция растет”, — улыбается молодой бизнесмен.

Супруги и партнер Лаймонас уже думают о дальнейшем развитии, но из-за волнений последних лет планы приходится откладывать.

“Планы были бы более радикальными, если бы у нас была более стабильная жизнь, потому что в последнее время каждый год приносит какие-то новости и потрясения”, — говорит Артем.

© ELTA / Dainius Labutis





Вынуждены поднимать цены



Из-за высоких цен на сырье и энергоносители пришлось поднять цены на блюда, но они все еще средние. Например, пообедать здесь можно за 5 евро, а основное блюдо обойдется в среднем в 10 евро.

“Нельзя поднять цены на блюда вместе с новым счетом, не менять ведь меню и цены каждую неделю. Стараемся поднимать поэтапно - до лета, после нового года опять придется поднимать. Но мы точно не поднимем цены на все меню процентов на 30”, — уверяет Артем.

Собеседник беспокоится о том, как повлияет рост цен на поток посетителей, ведь прошлым летом количество иностранных туристов резко сократилось.

“Прошлым летом — война, рост цен на продукты и энергоносители. Было много вопросов — как все пережить, как отреагируют клиенты, многие ли решат сэкономят и закроются дома.

Вроде все дорожает, и приходится поднимать цены, поэтому мы боялись, что люди откажутся от услуг и товаров не первой необходимости, в том числе и от кафе”, — говорит он.

"Люди копят "волнами" - это мы очень почувствовали в самом начале войны, всем было страшно, а мы выжили благодаря бизнесу - то ли закрыться и бежать, но тут же дом и работа, нас держат на плаву не только финансы, но и сильный коллектив, некоторые из которых работают здесь шесть лет, с первого дня. Это наша вторая семья”, — добавляет собеседник.