Vejolita увольняет почти всех работников

По данным "Содры" на 5 июня, в компании работало 28 работников, средняя зарплата которых в апреле составила 773,41 евро (около 593 евро "на руки").

По данным Реестра юридических лиц, единственным акционером Vejolita является Иоланта Сенютене.

Компания была основана в 2003 году в Вильнюсе, прошлогодний доход компании составил 844 000 евро, прибыль – 38 000 евро.