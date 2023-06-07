Vejolita увольняет почти всех работников

По данным "Содры" на 5 июня, в компании работало 28 работников, средняя зарплата которых в апреле составила 773,41 евро (около 593 евро "на руки").
По данным Реестра юридических лиц, единственным акционером Vejolita является Иоланта Сенютене.
Компания была основана в 2003 году в Вильнюсе, прошлогодний доход компании составил 844 000 евро, прибыль – 38 000 евро.
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