Цены с 1 июня:

цена для пассажира и пассажира на велосипеде – 1.50 евро в обе стороны;

цена за легковой автомобиль – 20.50 евро;

за мопед и мотоцикл – 6.80 евро;

автобус до 5 тонн – 41.00 евро, больше 5 тонн – 65.70 евро;

грузовой автомобиль 3.5-12 тонн – 47.00 евро, больше 12 тонн – 65.70 евро.