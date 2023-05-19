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Информируем, что после пересчета тарифа АО Smiltynės perkėlа с 1 июня меняются цены билетов на паром, пишет Made in Klaipėda.
Цены с 1 июня:
цена для пассажира и пассажира на велосипеде – 1.50 евро в обе стороны;
цена за легковой автомобиль – 20.50 евро;
за мопед и мотоцикл – 6.80 евро;
автобус до 5 тонн – 41.00 евро, больше 5 тонн – 65.70 евро;
грузовой автомобиль 3.5-12 тонн – 47.00 евро, больше 12 тонн – 65.70 евро.
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