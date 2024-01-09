Важно для клиентов банка Citadele: в субботу будут недоступны некоторые услуги

В пресс-релиза сказано, что банковские отделения будут работать в обычном порядке, но и там клиенты не смогут осуществить платежи. Поэтому клиентам рекомендуют заранее осуществить все необходимые платежи.

Стоит отметить, что если вы внесете на счет наличные через банкомат, их сразу учтут, ими сразу же можно будет пользоваться.

Клиенты Citadele за покупки и услуги в электронных магазинах смогут рассчитаться только с помощью платежных карт. Торговцы, принимающие платежи через Klix, смогут принимать платежи всех банков, кроме Citadele.

В указанное время нельзя также переводить деньги на счет в том же банке или в в другом банке. Все платежи рекомендуется осуществить до 17.00 ч. 12 января.

В мобильном приложении можно будет заполнить заявку на получение статуса клиента банка, но заявки проверят только после обновления систем.

Другие услуги, например, подача заявок на получение ипотечного кредита, по интернету предоставлять не будут.