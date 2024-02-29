В Вильнюсе закрывается один ресторан сети Jurgis ir drakonas

"Это был первый наш ресторан. Он работал больше 10 лет, сейчас мы его закрываем. Ситуация изменилась: рецессия, снижение потребления, повышение НДС. Все это осложняет ситуацию, приходится снижать обороты", – сказала Бложене.
По ее словам, люди сейчас стараются тратить меньше денег, а ситуацию корректирует и рост минимальной зарплаты.
"Кроме того, подорожало электричество, рост всех расходов и привел к такому решению. Просто так такие решения не принимают", – заметила Бложене.
По ее словам, на рынке закрываются и другие рестораны.
"На рынке видно, что закрываются рестораны, продают оборудование, это последствия возвращения НДС. Это неадекватное решение. Думаю, реальную ситуацию увидим в апреле-мае, увидим рост числа банкротств", – сказала она.
Ресторан на ул. Пилимо закрылся с 28 февраля.
Сейчас осталось три ресторана Jurgis ir drakonas и Brooklyn brothers.
Напомним, что льготный НДС в размере 9% для заведений общепита был введен после пандемии, чтобы помочь бизнесу. Он должен был действовать до июня 2023 года, потом его продлили до конца года.
С января 2024 г. вернули прежний 21% НДС.
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене предупреждала, что такое решение парламента приведет к банктотствам в сфере общепита.