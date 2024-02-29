В Вильнюсе закрывается один ресторан сети Jurgis ir drakonas

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

В столице на ул. Пилимо закрывается ресторан Jurgis ir drakonas. Эту информацию порталу Delfi подтвердила директор ЗАО Burokėlis ir krapas Одета Бложене. По ее словам, причин для закрытия было несколько, одна из самых серьезных – повышение НДС с этого года.

"Это был первый наш ресторан. Он работал больше 10 лет, сейчас мы его закрываем. Ситуация изменилась: рецессия, снижение потребления, повышение НДС. Все это осложняет ситуацию, приходится снижать обороты", – сказала Бложене.

По ее словам, люди сейчас стараются тратить меньше денег, а ситуацию корректирует и рост минимальной зарплаты.

"Кроме того, подорожало электричество, рост всех расходов и привел к такому решению. Просто так такие решения не принимают", – заметила Бложене.

По ее словам, на рынке закрываются и другие рестораны.

"На рынке видно, что закрываются рестораны, продают оборудование, это последствия возвращения НДС. Это неадекватное решение. Думаю, реальную ситуацию увидим в апреле-мае, увидим рост числа банкротств", – сказала она.

Ресторан на ул. Пилимо закрылся с 28 февраля.

Сейчас осталось три ресторана Jurgis ir drakonas и Brooklyn brothers.

Напомним, что льготный НДС в размере 9% для заведений общепита был введен после пандемии, чтобы помочь бизнесу. Он должен был действовать до июня 2023 года, потом его продлили до конца года.

С января 2024 г. вернули прежний 21% НДС.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене предупреждала, что такое решение парламента приведет к банктотствам в сфере общепита.

Jurgis ir drakonas
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