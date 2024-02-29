В Вильнюсе закрывается один ресторан сети Jurgis ir drakonas

"Это был первый наш ресторан. Он работал больше 10 лет, сейчас мы его закрываем. Ситуация изменилась: рецессия, снижение потребления, повышение НДС. Все это осложняет ситуацию, приходится снижать обороты", – сказала Бложене.

По ее словам, люди сейчас стараются тратить меньше денег, а ситуацию корректирует и рост минимальной зарплаты.

"Кроме того, подорожало электричество, рост всех расходов и привел к такому решению. Просто так такие решения не принимают", – заметила Бложене.

По ее словам, на рынке закрываются и другие рестораны.

"На рынке видно, что закрываются рестораны, продают оборудование, это последствия возвращения НДС. Это неадекватное решение. Думаю, реальную ситуацию увидим в апреле-мае, увидим рост числа банкротств", – сказала она.

Ресторан на ул. Пилимо закрылся с 28 февраля.

Сейчас осталось три ресторана Jurgis ir drakonas и Brooklyn brothers.