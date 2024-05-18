В Вильнюсе закрылась гостиница Kempinski – вместо нее открыта роскошная Curio Collection by Hilton

Это первый Curio Collection не только в Литве, но и во всех странах Балтии. В реновацию гостиницы планируется инвестировать 10 млн. евро.

Curio Collection by Hilton – это мировой бренд 5-звездочных гостиниц, которые размещены в эксклюзивных зданиях.

Этот бренд особенно ценит историю зданий, культурные особенности стран, поэтому в мире нет одинаковых гостиниц сети Curio Collection by Hilton (всего 160 гостиниц).

Реновация начнется в конце 2025 года.

"Полностью изменят интерьер номеров, залов и других пространств, мебель, техническое оборудование", - сказал партнер фонда 1 Asset Management Лауринас Антропикас.