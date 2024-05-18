2024.05.18 12:46

В Вильнюсе закрылась гостиница Kempinski – вместо нее открыта роскошная Curio Collection by Hilton

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В самом сердце Вильнюса, напротив Кафедральной площади, находится гостиница с 93-мя номерами. Раньше она была известна, как Kempinski, сейчас она начинает свою деятельность под именем Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это первый Curio Collection не только в Литве, но и во всех странах Балтии. В реновацию гостиницы планируется инвестировать 10 млн. евро.

Curio Collection by Hilton – это мировой бренд 5-звездочных гостиниц, которые размещены в эксклюзивных зданиях.

Этот бренд особенно ценит историю зданий, культурные особенности стран, поэтому в мире нет одинаковых гостиниц сети Curio Collection by Hilton (всего 160 гостиниц).

Реновация начнется в конце 2025 года.

"Полностью изменят интерьер номеров, залов и других пространств, мебель, техническое оборудование", - сказал партнер фонда 1 Asset Management Лауринас Антропикас.

Компания Apex Alliance Hotel Management гарантирует, что клиентам, заказавшим номера в мае и последующие месяцы все услуги будут предоставлены на высшем уровне.

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