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Весной рестораны один за другим стали покидать помещения, в которых они работали. Владельцы рады такому решению, поскольку никакой помощи они не получили, зато долги не будут расти. Некоторые рестораны, например, Boff, через год-два планируют открыть в другом месте.
В Вильнюсе уже закрылись Žuvinė, Boff, Peri Peri, Zatar, на очереди и другие рестораны
© DELFI / Josvydas Elinskas

После того как в Литве разрешили работу летних кафе, читатели портала Delfi заметили, что в вильнюсском Downtown Food Hall открылись не все рестораны, больше не работает Peri Peri. Владелец бренда сказал, что они закрыли места торговли по франшизе, а на ул. Вяркю ресторан будет работать.

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Однако закрываются и другие рестораны. Например, Boff, покидает помещение на ул. Олимпечу. Глава ЗАО Inesta Мхер Геворкян надеется через пару лет открыть такой ресторан в другом месте. Он объяснил, что в прошлом году результаты работы были неважными, поскольку жители выбирали летом взморье, а иностранцев было очень мало.

Глава ресторана Žuvinė Рута Сакалаускене сказала, что решение покинуть помещение в здании Ратуши было хорошим, поскольку переговоры об аренде с муниципалитетом не были благоприятными. Останется ресторан Žuvinė в Паланге, где он прибыльно работал в прошлом году.

Обанкротилась компания Skani diena, которая владела рестораном Zatar.

Вице-президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Гедиминас Бальнис сказал, что закрываются прибыльные в прошлом и успешные рестораны, пока неясно, кто еще не откроется, не всем удалось выжить из-за пандемии.

Еще осенью в районе Ужупис закрылся ресторан Šturmų švyturys.

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