В Вильнюсе снова открывается легендарная Maxima bazė

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovė "Maxima"

Литовская сеть Maxima готовится к открытию легендарного магазина, находящегося недалеко от Гарюнайского рынка в Вильнюсе. Магазин после реновации откроется 3 октября.

"Этот магазин работает уже 23 года. В начале открытия Maxima bazė жизнь здесь била ключом – это был один из самых больших магазинов в стране, с широким ассортиментом товаров.

Заказной автобус привозил сюда людей со всей Литвы – они ехали за разными товарами по самым выгодным ценам. В течение этого периода менялись как привычки жителей, так и сам магазин.

Мы рады, что 3 октября можем пригласить покупателей в обновленный магазин Maximа, где станет легче ориентироваться и легко найти любимые товары. Ассортимент свежих продуктов здесь очень широкий", – сказала Индре Тракимайте-Шяшкувене, глава департамента коммуникации компании Maxima LT.

В магазине покупателей ждут свежие овощи и фрукты, выпечка, а также большое разнообразие мороженных продуктов.

В магазине будет действовать отдел готовых продуктов на вынос.

Кулинарные и кондитерские изделия здесь будут в упаковках, поэтому клиентам не придется ждать в очередях около этих отделов.

В магазине будут работать 87 человек, 23 из них работают здесь больше 10 лет.

3 октября, в день открытия, магазин ждет покупателей с 9 ч.

Магазин будет работать 7 до 22 ч.

Maxima bazė – это 170-ый обновленный магазин сети.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии