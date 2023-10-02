В Вильнюсе снова открывается легендарная Maxima bazė

"Этот магазин работает уже 23 года. В начале открытия Maxima bazė жизнь здесь била ключом – это был один из самых больших магазинов в стране, с широким ассортиментом товаров.

Заказной автобус привозил сюда людей со всей Литвы – они ехали за разными товарами по самым выгодным ценам. В течение этого периода менялись как привычки жителей, так и сам магазин.

Мы рады, что 3 октября можем пригласить покупателей в обновленный магазин Maximа, где станет легче ориентироваться и легко найти любимые товары. Ассортимент свежих продуктов здесь очень широкий", – сказала Индре Тракимайте-Шяшкувене, глава департамента коммуникации компании Maxima LT.

В магазине покупателей ждут свежие овощи и фрукты, выпечка, а также большое разнообразие мороженных продуктов.

В магазине будет действовать отдел готовых продуктов на вынос.

Кулинарные и кондитерские изделия здесь будут в упаковках, поэтому клиентам не придется ждать в очередях около этих отделов.