В Вильнюсе построят школу и два детских сада

Вильнюсский муниципалитет сообщил о том, что объявлены архитектурные конкурсы на проектирование школы и двух детских садов.

Согласно сообщению, в Байорай сейчас нет школы, дети посещают школы Фабийонишкес и Пашилайчай, поэтому в Байорай построят прогимназию (школа до 9 класса). Ее смогут посещать до 1000 учеников.

"Вильнюс быстро растет, поэтому в ближайшие 5 лет мы планируем построить 8 школ и ряд детских садов. Для нас важно, чтобы каждая такая постройка отвечала высоким архитектурным качествам и появилась там, где в этом есть необходимость – рядом с тем место, где живут семьи с детьми, чтобы избавить родителей от ненужных поездок и уменьшить заторы в городе", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Проект школы выберут в ходе открытого конкурса, будет оцениваться цена проекта и творческие решения. На проектирование и строительство школы выделяют 20 млн. евро.

По данным муниципалитета, не хватает в Вильнюсе не только школ, но и детских садов. Детские сады планируют строить в северной части города, где их особенно не хватает.

Проведут конкурс на проекты двух детских садов – 280-местный в Пашилайчай на ул. Жеминос и 410-местный в Перкункемисе.

В соответствии с планом, в 2025 году в Вильнюсе должны появиться еще 7 школ - в Таранде, Веркяй, Пашилайчай, Пилайте, Кальненай и Павильнисе.