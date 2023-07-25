В Вильнюсе открывается плавучая гостиница – первая такая в Литве

В гостинице будет 23 современных номера. Жилые номера размещены на обоих этажах гостиницы, в каждом номере отдельный вход, своя ванная, а большие окна некоторых номеров выходят на Нерис.

На крыше гостиницы планируют открыть ресторан с баром, а открытое пространство будет предназначено для общего пользования для всех гостей.

"В мире такие плавучие гостиницы - не новость, но в Литве это первая такая гостиница на воде", – сказал глава ЗАО Vilniaus upių direkcija Каролис Паулаускас.

Плавучая гостиница будет стоять в центре Вильнюса – у левого берега реки, около моста Короля Миндаугаса, напротив башни Гедиминаса и Кафедральной площади. Такое место выбрано неслучайно – в центр города легко добраться и на машине, и на общественном транспорте.

Не в сезон floatel будет стоять в зимнем порту в районе Жирмунай. Он будет работать и зимой.