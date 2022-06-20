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20 июня в столице Литвы, на автобусной станции компания Telia Lietuva отключила и демонтировала последний таксофон. В начале этого года в Литве еще было 99 таксофонов.
Taksofonas
Taksofonas
© Įmonės nuotr.

До декабря прошлого года компания Telia была обязана предоставлять эту убыточную услугу, поскольку таксофоны считались универсальной услугой, их операторы должны были содержать за свой счет.

С прошлого года вступил в силу обновленный закон об электронной связи, в нем не осталось такой услуги, как связь с помощью таксофонов.


Таксофоны в Литве пользовались большой популярностью 20 лет назад – в 2000-ые. Тогда в стране было больше 7500 таксофонов. Служба регулирования связи разрешила ежегодно сокращать их количество, поскольку эти аппараты стали реже использоваться.

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В прошлом году за весь год с помощью 213 аппаратов было сделано 2000 звонков, их средняя продолжительность была не больше 30 секунд.

Литва была одной из последних стран Евросоюза, в которых еще действовали таксофоны.

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