В Вильнюсе мужчина зашел на заправку и не поверил своим глазам: пришел за бутербродом, а чуть не вышел с гранатой

АЗС Alauša находится в Вильнюсе, на ул. Калварию. Здесь можно купить не только бутерброды, но и оружие.
"Я понимаю, что это легальное оружие и не боевое, но было странно, когда ты заходишь за бутербродом, а можешь выйти с гранатой", – улыбается вильнюсец. Он думает, что находятся и покупатели таких товаров.
"Я думаю, таких много, поскольку речь идет о витрине – premium, оружие не заметить невозможно. Насколько я помню, Alauša всегда продает чуть более дешевое горючее, поэтому, думаю, здесь собирается соответствующая публика. Ради нескольких центов могут и подстрелить", – шутит читатель портала.
Заместитель гендиректора Alauša Лендрина Будрейкайте сказала, что у компании есть лицензия и все необходимые разрешения полиции на продажу оружия категории D на заправках.
"К этой категории относится духовое оружие, газовые баллончики, холодное оружие, телескопические дубинки, электрошоккеры. Это оружие и продают на АЗС Alaušа", – сказала она.
Это оружие могут купить совершеннолетние лица.
"Оружие категории D обычно покупают для самозащиты. С помощью этого оружия можно защититься от нападающего человека или собаки", – сказала Будрейкайте.
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