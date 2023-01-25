"История появления 1863 вкратце. Трое белорусов искали место для другого проекта, но, узнав, что когда-то именно здесь собирались повстанцы и "этот ваш Калиновский", не смогли пройти мимо. Так появилась идея открыть таверну", – рассказали в инстаграме предприниматели.

Они признают – гастрономическая сфера им чужда. Однако они уверены, что главное решимость и желание.

Двери таверны официально открылись в понедельник, 23 января. Посетителей там ждут ежедневно с 11.00 до 23.00 ч.

Владельцы представили первые блюда меню. Здесь подают картофельные тефтели с сыром, теплый салат с печенью, тыквенный суп-пюре, блюдо из утятины и творожные пальчики с разными соусами.

Кафе находится по адресу ул. Бокшто, 2.

Согласно легенде, здесь любил проводить время Калиновский с другими будущими участниками восстания.