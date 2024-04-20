В Судерве известная семья открыла киоск с шаурмой

 
ru.DELFI.lt
Užkalnis apsilankė kebabinėje Sudervėje
Užkalnis apsilankė kebabinėje Sudervėje
ФОТО: Andrius Užkalnis

В Судерве (Вильнюсский район) работает первый киоск с шаурмой. Владельцы этого бизнеса - предприниматель Ажуолас Жвагулис с супругой Инетой Пузарайте-Жвагулене - до этого уже открыли детский сад, дом престарелых и пиццерию, пишет портал madeinvilnius.lt.

Киоск с шаурмой работает в Судерве больше месяца. Сейчас в нем можно заказать классическую шаурму. Есть и американская шаурма с рваной говядиной. Предприниматель обещает, что в будущем ассортимент расширится и пополнится турецкой, греческой и мексиканской шаурмой.

Компания Kebabų ambasadoriai обещает покупать мясо для шаурмы у литовских фермеров. В киоске работают местные жители, всего – 5 человек.

Киоск с шаурмой находится в Судерве, на ул. Вильняус, 17. Шаурма стоит от 5 до 10 евро.

Užkalnis apsilankė kebabinėje Sudervėje
Užkalnis apsilankė kebabinėje Sudervėje
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