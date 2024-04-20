В Судерве известная семья открыла киоск с шаурмой

Киоск с шаурмой работает в Судерве больше месяца. Сейчас в нем можно заказать классическую шаурму. Есть и американская шаурма с рваной говядиной. Предприниматель обещает, что в будущем ассортимент расширится и пополнится турецкой, греческой и мексиканской шаурмой.