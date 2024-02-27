В среду будет принято решение по ценам на газ и электроэнергию: подсчитано, на сколько снизятся цены

Сейчас потребители первой группы (которые используют газ для приготовления пищи) платят за газ 1,29 евро за 1 куб. м (с НДС), с апреля цена будет 1,05 евро. Потребители II и III групп платят, соответственно, 0,83 и 0,79 евро, а будут платить 0,59 и 0,55 евро за 1 куб. м. Абонентская плата не меняется, сообщает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

Тариф на газ в Литве пересматривают раз в полгода.

"Мы увидели, что цены можно снизить, поэтому не стали ждать 1 июля и инициировали переговоры с ГСРЭ и Ignitis", – писал в социальной сети министр энергетики Дайнюс Крейвис, который заметил, что цена снизится на 20%.

ГСРЭ в среду утвердит и сниженные цены на общественные поставки для бытовых потребителей электроэнергии. Это коснется 0,5 млн. жителей. Причина - ESO возвращает жителям переплату на сумму почти 160 млн. евро.