В прошлом году доходы Tez Tour выросли на 12%, количество путешественников – на 6%

В прошлом году Tez Tour перевез более 160 000 путешественников. Это на 6% больше, чем в 2022 году и больше, чем у всех туроператоров Литвы.

"Прошлый год был лучшим в истории компании. Хотя из-за геополитических обстоятельств было немало турбулентности в туристическом секторе, своевременно принятые бизнес-решения и многолетний опыт помогли сохранить темп", - сказал директор Tez Tour Александр Суков.

По данным компании, самыми популярными местами отдыха для литовских путешественников остаются курорты Турции, Греции, Египта, Испании и Болгарии. В 2023 году больше всего выросло количество путешественников в Португалию – на 27%. Также на 30% возросла популярность египетских и на 10% турецких курортов.

"Эффективное ценообразование, применявшееся в прошлом году, позволило обеспечить заполнение самолетов на 97%", - сказал Суков.