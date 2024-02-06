В прошлом году доходы Tez Tour выросли на 12%, количество путешественников – на 6%

В прошлом году Tez Tour перевез более 160 000 путешественников. Это на 6% больше, чем в 2022 году и больше, чем у всех туроператоров Литвы.
"Прошлый год был лучшим в истории компании. Хотя из-за геополитических обстоятельств было немало турбулентности в туристическом секторе, своевременно принятые бизнес-решения и многолетний опыт помогли сохранить темп", - сказал директор Tez Tour Александр Суков.
По данным компании, самыми популярными местами отдыха для литовских путешественников остаются курорты Турции, Греции, Египта, Испании и Болгарии. В 2023 году больше всего выросло количество путешественников в Португалию – на 27%. Также на 30% возросла популярность египетских и на 10% турецких курортов.
"Эффективное ценообразование, применявшееся в прошлом году, позволило обеспечить заполнение самолетов на 97%", - сказал Суков.
В прошлом году литовцы потратили на поездку в среднем 900 евро на человека, что на 13% больше, чем год назад. Большинство путешественников отправились в отпуск в мае, сентябре и октябре.
По словам Сукова, уже сейчас можно прогнозировать успешные результаты 2024 года.
"Этому способствуют успешные предварительные продажи путешествий, стартовавшие осенью, и виртуальная ярмарка путешествий, которая прошла в январе. Мы уже видим, что Турция, которая уже много лет является самым популярным местом отдыха, никому не уступит своих позиций", - сказал глава Tez Tour.
100% акций Tez Tour принадлежат испанской компании Germesinvest SL. Компания принадлежит международной группе, действующей в странах Европейского союза – Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Румынии.