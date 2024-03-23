В праздничные дни можно будет выполнить только мгновенные денежные переводы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Центробанк Литвы напоминает, что в праздничные выходные клиенты банков благодаря мгновенным переводам смогут перевести деньги на счета в других банках или учреждениях электронных денег в течение нескольких секунд. Клиенты, которые делают обычные переводы, должны знать, что их не будут осуществлять с 29 марта по 1 апреля (включительно).

Мгновенные переводы (SEPA Instant) как обычно будут осуществляться 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Их можно осуществлять только при переводе средств в банки и другие учреждения, которые поддерживают эту услугу.

В праздники, как обычно, можно осуществлять переводы со счета на счет в том же банке, платить за товары и услуги банковскими картами, осуществлять эл. сделки. Жители смогут обналичить деньги в банкомате, пользоваться э-банкингом.

Если у вас не будет возможности осуществить мгновенный перевод, то вам предложат обычный перевод SEPA, в таком случае деньги будут переведены только после праздников.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии