В первом квартале этого года разрыв в зарплатах между регионами Литвы составил 435,5 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) в первом квартале 2024 г. в столичном регионе составляла 2398,8 евро и, по сравнению с четвертым кварталом 2023 г., увеличилась на 3,4 проц.
В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составляла 1 963,3 евро и за квартал увеличилась на 1,4 проц.
Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 468,1 евро и, по сравнению с четвертым кварталом 2023 г., увеличилась на 3,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 233,3 евро и была на 2,4 проц. выше.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с проц. в Алитусском до 6,1 проц. в Таурагском.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 398,8 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самую низкую – 1 723,6 евро – работники Утенского уезда.
Как поясняет Государственное агентство данных, на изменение заработной платы повлияли увеличение с 1 января 2024 г. минимальной месячной зарплаты, минимальных коэффициентов должностных окладов бюджетников, измененный порядок расчета необлагаемого налогом дохода и другие причины.
В первом квартале 2024 г. зарплата увеличилась в большинстве муниципалитетов
Средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале 2024 г., по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась в 43 самоуправлениях – с 0,1 проц. (в Клайпедском городском и Тракайском районном) до 7,5 проц. (в Юрбаркском районном).
Самую высокую брутто-зарплату – 2 478,7 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления. В этом самоуправлении месячная брутто-зарплата на 317,7 евро превышала средний показатель по стране.
Меньше всего – 1 463,6 евро – зарабатывали работники предприятий, учреждений и организаций Зарасайского уезда – их брутто-зарплата была на 1015,1 евро меньше, чем в Вильнюсском городском самоуправлении.
За год (первый квартал 2024 г., по сравнению с тем же кварталом 2023 г.) средняя месячная брутто-зарплата увеличилась во всех самоуправления – с 3,9 до 19,8 проц.
Средняя численность работников увеличилась в пятидесяти самоуправлениях
По данным агентства, в столичном регионе средняя численность работников за четверть увеличилась на 1,1 проц., в регионе центральной и западной Литвы – на 1,4 проц. За год средняя численность работников в столичном регионе увеличилась на 2,1 проц., в регионе центральной и западной Литвы – 1,2 проц.
За квартал средняя численность работников увеличилась в пятидесяти самоуправлениях: с 0,1 проц. (Паневежское городское, Пасвальское районное, Игналинское районное и Электренское) до 7,3 проц. (Нерингское самоуправление).
Средняя численность работников снизилась в 9 самоуправлениях – с 0,1 до 6,6 проц., в Расейнском районном самоуправлении – почти не изменилась.
За год средняя численность работников увеличилась в 31 самоуправлении – с 0,2 проц. (в Бирштонском) до 10,1 проц. (в Каунасском районном), в остальных 29 самоуправлениях средняя численность работников сократилась с 0,1 проц. (в Молетском и Швенчёнском районных) до 4,7 проц. (в Шилутском районном).