В Паневежисе мост находится в ужасном состоянии, без ремонта может рухнуть

Паневежский муниципалитет отметил, что до 29 февраля около моста проводят геологические исследования – бурят скважины, поэтому скорость автомобилей снижена до 30 км/ч. Скважины будут бурить и под мостом.

Представитель муниципалитета Дарюс Линконас сказал, что мост необходимо ремонтировать.

"Муниципалитет планирует ремонт моста на ул. Нямуно, он просто необходим, техническое состояние моста сложное, а потоки машин, движущихся через него огромные. Уже начаты подготовительные работы – сейчас ЗАО Geoinžinerija проводит геологические исследования", – сказал он.

"Такие проектные исследования важны перед началом работ по строительству или ремонту мостов", - продолжил он.