В Паневежисе мост находится в ужасном состоянии, без ремонта может рухнуть

 
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Tiltas Nemuno gatvėje Panevėžyje
Tiltas Nemuno gatvėje Panevėžyje
ФОТО: JP / Živilė Večiorkutė

Горсовет Паневежского муниципалитета летом 2022 года одобрила результаты госзакупок, связанные с обновлением городской инфраструктуры, одна из важнейших работ – обновление моста через Невежис на ул. Нямуно. Без ремонта этот мост может рухнуть, сообщает портал jp.lt.

Паневежский муниципалитет отметил, что до 29 февраля около моста проводят геологические исследования – бурят скважины, поэтому скорость автомобилей снижена до 30 км/ч. Скважины будут бурить и под мостом.

Представитель муниципалитета Дарюс Линконас сказал, что мост необходимо ремонтировать.

Tiltas Nemuno gatvėje Panevėžyje

"Муниципалитет планирует ремонт моста на ул. Нямуно, он просто необходим, техническое состояние моста сложное, а потоки машин, движущихся через него огромные. Уже начаты подготовительные работы – сейчас ЗАО Geoinžinerija проводит геологические исследования", – сказал он.

Tiltas Nemuno gatvėje Panevėžyje

"Такие проектные исследования важны перед началом работ по строительству или ремонту мостов", - продолжил он.

Проект реконструкции моста готовит АО HISK.

Tiltas Nemuno gatvėje Panevėžyje
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