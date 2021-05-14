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15 мая с 4 до 8 ч. утра будут проводить профилактику систем ИТ банка SEB.
Временно не будет работать э-банкинг и мобильное приложение банка SEB, нельзя будет расплатиться в эл. магазинах за товары и услуги, если для расчета нужно подтвердить свою личность через банк. Платежные карты и банкоматы будут работать в прежнем режиме.
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