Временно не будет работать э-банкинг и мобильное приложение банка SEB, нельзя будет расплатиться в эл. магазинах за товары и услуги, если для расчета нужно подтвердить свою личность через банк. Платежные карты и банкоматы будут работать в прежнем режиме.

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Скопировать ссылку В ночь на субботу не будет работать э-банкинг банка SEB Ссылка скопирована



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