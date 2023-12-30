В некоторых городах Литвы подорожают бизнес-удостоверения на аренду жилья

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в 2023 г. бизнес-удостоверения хотя бы на день взяли 98 000 жителей Литвы, самый популярный вид деятельности с этим документов - аренда жилья. В этом году было выдано 26 400 бизнес-удостоверений на аренду жилья.
ГНИ отмечает, что лучше всего брать разрешение на занятие бизнесом заранее, не дожидаясь последнего дня.
В 2024 г. некоторым придется дороже платить за бизнес-удостоверения. Люди, которые работают по бизнес-удостоверению, должны также платить другие налоги - социальное страхование, обязательный налог на здравоохранение и подоходный налог (его устанавливают муниципалитеты).
В Вильнюсе цена на бизнес-удостоверение для аренды не изменится - это 684 евро в год. Дороже бизнес-удостоверение стоит только в Паланге - 1020 евро (в 2023 г. - 684 евро).
В Каунасе цены также не изменятся - 400 евро, как и в 2023 году.
Бизнес-удостоверение на аренду подорожает и в Клайпеде, с 2024 г. цена составит 348 евро (в 2023 г. было 209 евро).
Цены на этот документ не изменятся в Шяуляе и Паневежисе - будут 500 евро.
Надо помнить, что все крупные муниципалитеты делают скидки на бизнес-удостоверения для некоторых групп на 30-99%. Скидками могут пользоваться студенты, пенсионеры, инвалиды, одинокие и многодетные родители и т.д.
По данным ГНИ, разными льготами пользуется почти половина всех людей, работающих по бизнес-удостоверению.
Кроме того, в некоторых муниципалитетах бизнес-удостоверение на аренду стоит всего 1 евро. Такая цена действует в 2024 г. в Игналинском, Йонавском и Паневежском районах.
6 евро бизнес-удостоверение на аренду недвижимости в 2024 г. будет стоить в Пакруойском районе, 30 евро – в Купишкском, 35 евро – в Каунасском, 36 евро – в Швенченском районах.
Напомним, что Минфин предлагает отказаться от бизнес-удостоверений на аренду и обложить 80% вырученных за счет этой деятельности средств 15% налогом, независимо от того, о каком муниципалитете идет речь. Однако этот законопроект "застрял" в парламенте.