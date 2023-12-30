В некоторых городах Литвы подорожают бизнес-удостоверения на аренду жилья

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в 2023 г. бизнес-удостоверения хотя бы на день взяли 98 000 жителей Литвы, самый популярный вид деятельности с этим документов - аренда жилья. В этом году было выдано 26 400 бизнес-удостоверений на аренду жилья.

ГНИ отмечает, что лучше всего брать разрешение на занятие бизнесом заранее, не дожидаясь последнего дня.

В 2024 г. некоторым придется дороже платить за бизнес-удостоверения. Люди, которые работают по бизнес-удостоверению, должны также платить другие налоги - социальное страхование, обязательный налог на здравоохранение и подоходный налог (его устанавливают муниципалитеты).

В Вильнюсе цена на бизнес-удостоверение для аренды не изменится - это 684 евро в год. Дороже бизнес-удостоверение стоит только в Паланге - 1020 евро (в 2023 г. - 684 евро).

В Каунасе цены также не изменятся - 400 евро, как и в 2023 году.

Бизнес-удостоверение на аренду подорожает и в Клайпеде, с 2024 г. цена составит 348 евро (в 2023 г. было 209 евро).