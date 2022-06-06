"Наша цель — один поезд в день. Это реально при нынешних ограничениях, без внесения каких-либо изменений в инфраструктуру", — сказал BNS Дубаускас.

По его словам, поезда с зерном из Украины едут в Шештокай, что на литовско-польской границе, где контейнеры перегружаются на другие ширококолейные платформы и далее следуют в Клайпеду.

Четвертый поезд, прибывший в Литву в минувший четверг, доставил контейнеры с нефтью. И этот, и последний груз перевозят дочерние компании ЛЖД - LTG Cargo и LTG Cargo Polska вместе с партнерами.

Перевалкой кукурузы в Клайпедском порту будет заниматься одна из крупнейших стивидорных компаний - Bega, перевалившая три партии кукурузы, ранее доставленные из Украины, подтвердил руководитель группы связи и информации компании Bega Гедиминас Гудавичюс.

Первый тестовый поезд прибыл в Литву из Украины 19 мая. В нем была добавка лизина для животных кормов.