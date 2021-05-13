"Сегодня мы получили не только самый мощный автотрансформатор в странах Балтии, но и, я убежден в этом, самый главный. Это первое из трех оборудований, которые составят основу соединения LitPol Link и позволят системе работать "на одной волне" – синхронно – с континентальной Европой. Проект LitPol Link завершится через несколько месяцев, тогда мы будем готовы к испытаниям синхронного подключения к континентальной Европе. Сейчас все ведомства работают вместе для того, чтобы как можно скорее подготовиться к этому, на случай, если придется незапланированно отключиться от электросетей России и Беларуси", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Соединение LitPol Link с Польшей - наши ворота в Западную Европу, а этот автотрансформатор - ключ к нему", – сказал гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

Новый автотрансформатор мощностью 400/330 кВт отправился в путь больше месяца назад. Его произвели на заводе General Electric в Турции, из порта в Дериндже его везли в Литву 7000 км по Средиземному морю, Атлантическому океану и Балтийскому морю.

В Клайпеде его погрузили на баржу.