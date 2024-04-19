В Литве закрываются отделения банков – жителям приходится ездить по 20 км

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В регионах закрываются банковские отделения, сейчас некоторым жителям приходится ездить по несколько десятков километров, чтобы попасть в банк. Банки объясняют все просто: люди редко приходят в отделения, поэтому лучше звонить в банк по телефону или вызывать представителя банка на дом. Депутаты парламента думают, не пора ли принять шведский закон, в котором указано, на каком расстоянии от жителей должны находиться банки. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.

Жители Радвилишкиса пользуются услугами местного отделения банка.

"В отделении больше нуждаются люди старшего возраста, которые "не дружат" с онлайн услугами", – сказал мэр Радвилишкского района Казимерас Рачкаускис.

В Радвилишкисе действуют два банковских отделения – Šiaulių bankas и Swedbank, однако отделение банка Swedbank скоро закроется.

Почему в районах закрываются банковские отделения, объясняют просто. Люди приходят в них все реже.

"В прошлом году 62% жителей сказали, что ни разу за год не были в банковском отделении", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

За 10 лет число банковских отделений сократилось на треть, а электронных платежей стало на 200% больше.

Правда, политики придерживаются иного мнения. Они считают, что банки закрывают отделения, чтобы экономить и получить большую прибыль.

"Банки ведут себя как хищники, они накапливают прибыль. Такой прибыли у коммерческих банков других стран нет", – заметил депутат Альгирдас Буткявичюс.

Депутат Валюс Ажуолас выступил в роли тайного клиента. Он приехал в банк, где получил анкету, которую невозможно было прочитать.

"Удаленно не узнаешь, что такое живое обслуживание, а реальность такова", – сказал он.

Банки не считают проблемой отсутствие отделений и говорят, что люди могут звонить по телефону или вызвать работника на дом.

"Есть такая возможность, когда работник банка едет в учреждение, староство, компанию или организацию, в муниципалитет, если собирается группа людей, нуждающихся в консультациях", – сказала Чипкуте.

После закрытия отделения в Радвилишкисе, жителям городка придется ездить в Шяуляй - а это 20 км в одну сторону.

"Это планирование поездки, время, деньги", – сказал собеседник журналистов.

Центробанк Литвы постоянно получает жалобы из муниципалитетов, но не может заставить банки что-то делать.

"Мы в таких случаях дополнительно обращаемся в банк, просим повторно рассмотреть возможности и не закрывать отделения", – сказала заместитель главы ЦБ Аста Куниёси.

"В первую очередь, нужна более жесткая позиция руководства ЦБ", – считает депутат Буткявичюс.

Сейчас нет закона, контролирующего деятельность банка.

"Пока еще ситуация не такая критическая, чтобы люди не могли получить самые необходимые услуги", – сказал депутат Миндаугас Линге.

Однако оппозиция говорит о необходимость вытащить на белый свет шведский закон и сделать так, как сделали с банкоматами. Депутаты обязали банки в течение двух лет установить 100 банкоматов в ста сельских местностях.

"Шведский закон ясно регламентирует, на каком расстоянии от людей должны быть услуги", – заметил Ажуолас.

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что содержать много отделений не дают расходы и экономика, движение идет в сторону развития электронных услуг.

"Расходы и экономика не позволяют держать банковские отделения в каждом городке. Этого не было и не будет. Движение идет в сторону электронных услуг, э-банкинга. Мне кажется, это естественно", – сказала 18 апреля Шимоните.

"У нас есть базовый пакет финансовых услуг, он регламентирован, расценки установлены ЦБ, нет такого, что за базовые услуги платят люди много", – прибавила она.

Шимоните считает, что даже в случае с пожилыми людьми не надо умалять их способности - растет число людей в этой группе, которые пользуются банковскими картами и э-банкингом.

"Не надо умалять способности этих людей, говорить, что все люди старшего возраста не способны это сделать", – сказала премьер-министр.

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