В Литве закрываются отделения банков – жителям приходится ездить по 20 км

Жители Радвилишкиса пользуются услугами местного отделения банка.
"В отделении больше нуждаются люди старшего возраста, которые "не дружат" с онлайн услугами", – сказал мэр Радвилишкского района Казимерас Рачкаускис.
В Радвилишкисе действуют два банковских отделения – Šiaulių bankas и Swedbank, однако отделение банка Swedbank скоро закроется.
Почему в районах закрываются банковские отделения, объясняют просто. Люди приходят в них все реже.
"В прошлом году 62% жителей сказали, что ни разу за год не были в банковском отделении", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.
За 10 лет число банковских отделений сократилось на треть, а электронных платежей стало на 200% больше.
Правда, политики придерживаются иного мнения. Они считают, что банки закрывают отделения, чтобы экономить и получить большую прибыль.
"Банки ведут себя как хищники, они накапливают прибыль. Такой прибыли у коммерческих банков других стран нет", – заметил депутат Альгирдас Буткявичюс.
Депутат Валюс Ажуолас выступил в роли тайного клиента. Он приехал в банк, где получил анкету, которую невозможно было прочитать.
"Удаленно не узнаешь, что такое живое обслуживание, а реальность такова", – сказал он.
Банки не считают проблемой отсутствие отделений и говорят, что люди могут звонить по телефону или вызвать работника на дом.
"Есть такая возможность, когда работник банка едет в учреждение, староство, компанию или организацию, в муниципалитет, если собирается группа людей, нуждающихся в консультациях", – сказала Чипкуте.
После закрытия отделения в Радвилишкисе, жителям городка придется ездить в Шяуляй - а это 20 км в одну сторону.
"Это планирование поездки, время, деньги", – сказал собеседник журналистов.
Центробанк Литвы постоянно получает жалобы из муниципалитетов, но не может заставить банки что-то делать.
"Мы в таких случаях дополнительно обращаемся в банк, просим повторно рассмотреть возможности и не закрывать отделения", – сказала заместитель главы ЦБ Аста Куниёси.
"В первую очередь, нужна более жесткая позиция руководства ЦБ", – считает депутат Буткявичюс.
Сейчас нет закона, контролирующего деятельность банка.
"Пока еще ситуация не такая критическая, чтобы люди не могли получить самые необходимые услуги", – сказал депутат Миндаугас Линге.
Однако оппозиция говорит о необходимость вытащить на белый свет шведский закон и сделать так, как сделали с банкоматами. Депутаты обязали банки в течение двух лет установить 100 банкоматов в ста сельских местностях.
"Шведский закон ясно регламентирует, на каком расстоянии от людей должны быть услуги", – заметил Ажуолас.
Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что содержать много отделений не дают расходы и экономика, движение идет в сторону развития электронных услуг.
"Расходы и экономика не позволяют держать банковские отделения в каждом городке. Этого не было и не будет. Движение идет в сторону электронных услуг, э-банкинга. Мне кажется, это естественно", – сказала 18 апреля Шимоните.
"У нас есть базовый пакет финансовых услуг, он регламентирован, расценки установлены ЦБ, нет такого, что за базовые услуги платят люди много", – прибавила она.
Шимоните считает, что даже в случае с пожилыми людьми не надо умалять их способности - растет число людей в этой группе, которые пользуются банковскими картами и э-банкингом.
"Не надо умалять способности этих людей, говорить, что все люди старшего возраста не способны это сделать", – сказала премьер-министр.