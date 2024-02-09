В Литве выдали разрешение на начало строительства первого ветропарка в Балтийском море

 
ELTA
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Didžiojoje Britanijoje atidarytas didžiausias jūros vėjo jėgainių parkas
Didžiojoje Britanijoje atidarytas didžiausias jūros vėjo jėgainių parkas
ФОТО: Reuters/Scanpix
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в пятницу сообщил, что выдал ЗАО Offshore wind park 1 разрешение на использование части морской территории для развития и эксплуатации электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

В марте прошлого года ГСРЭ признал участников тендера на развитие морского ветропарка – юридические лица, работающие на основе договора о совместном деятельности ЗАО Ignitis renewables и OW Offshore, управляемые датской Ocean Winds – победителями тендера.

Offshore wind park 1 обязался построить электростанцию установленной мощностью 735 МВт и разрешенной генерировать мощность 700 МВт, используя для производства электроэнергии энергию ветра в морской зоне, расположенной примерно в 35 километрах от Паланги.

В настоящее время также идет первый этап второго тендера по морской ветроэнергетике, в ходе которого идет регистрация участников. Предложения можно подавать до 15 апреля.

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