В Литве в апреле годовая инфляция составила 0,4%

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 3,7 проц.

Годовая (апрель 2024 г. по сравнению с апрелем 2023 г.) инфляция составляла 0,4 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 0,1 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, табачные изделия, автомобили, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, горюче-смазочные материалы, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо, теплоэнергию и газ.