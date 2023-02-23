"Работа предприятия застопорилась после того как банки стали дотошно проверять каждый документ, все проверять, это отнимает много времени. Судно с сырьем ходило по Балтийскому морю, но сырье мы так и не получили, – сказал Дастикас. – До сих пор компания работала минимально. Lifosa попала под санкции, никто не хочет иметь с ней дела, ей сложно реализовать продукцию. Пока будут действовать санкции, ничего не будет. Например, за прошлый год завод потерял 150 млн. долларов США чистой прибыли. А ведь Lifosа могла получить эти деньги".

Мажейкене подтвердила, что завод остановлен из-за жестких проверок. По ее словам, в таких условиях АО Lifosa сталкивается с серьезными вызовами на международной арене.

Дастикас не мог сказать, когда завод начнет работу.

"Они должны получить не только то сырье, которое не было получено, но и дополнительное, поскольку денег стоит и каждая остановка с последующим запуском завода. Кроме того, работа на минимальной мощности тоже особой пользы не приносит, наоборот – в воздух попадает больше загрязнений", – заметил собеседник.

По словам Мажейкене, "руководство компании решила конкретную проблему, связанную с поставками сырья. Но производство пришлось временно остановить. Его планируют возобновить в начале марта, когда на завод привезут сырье".

Дастикас не скрывал пессимизма, он считает, что только вопрос времени, когда завод будет закрыт из-за нехватки средств.

"Как известно, зарплаты в Литве растут, люди ищут лучше оплачиваемую работу. Тем более что в Кедайняй есть не один завод, поэтому вскоре Lifosa столкнется с нехваткой рабочей силы", – сказал бывший многолетний глава завода.

Однако Мажейкене успокаивает: "Наш приоритет - благосостояние работников. Поэтому несмотря на трудности и временную остановку завода, наши работники продолжат работу, зарплату они будут получать своевременно".