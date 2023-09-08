В Литве снова прогнозируют рост цен на электроэнергию

В начале августа были дни, когда электричество вообще ничего не стоило на бирже, но потом ситуация изменилась. На бирже Nord Pool средняя цена на электричество в августе, по сравнению с июлем выросла на 1/5 часть.
"В августе цены поднялись до 100 евро за МВт, а в последние дни цена составляет 130-140 евро за МВт", – сказал гендиректор Enefit Витянис Коризна.
"Средняя цена в августе будет около 10 центов за кВт, а в июле была 8. Пока рост небольшой – около 20%", – сказала директор Агентства энергетики Агне Багочюте.
У кого есть фиксированный план, особенно не страдают. Колебания цен актуальны для тех, кто привязан к биржевым ценам, а число таких клиентов растет.
Для роста цены на электричество в Литве хватило внеочередного ремонта на АЭС в Финляндии, который совпал с техническими работами на электросоединениях, сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.
По словам Коризны, в августе было произведено на 16% меньше солнечной и ветряной энергии, чем в июле. По словам Багочюте, цель у Литвы должна быть одна - местная генерация.
После того как сократились поставки из Скандинавии, пришлось производить электричество за счет газа. По словам Крейвиса, если требуется, Литва может сама произвести все необходимое электричество.
"На прошлой неделе цены были очень высокими, тогда Литва производила 90% всей электроэнергии. Половину производили возобновляющиеся источники, а другую Электренская станция. Это показывает, что, когда надо, Литва может производить все необходимое электричество", – сказал министр энергетики.
По мере приближения холодного сезона цены будут расти. "Если взглянуть на будущие сделки, то цены будут на 20-30% выше, чем были летом", – сказал президент Конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс.
Его слова подтвердил и Коризна.
Эксперты в один голос говорят, что в этом году Европа примерно запаслась газом.