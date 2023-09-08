В Литве снова прогнозируют рост цен на электроэнергию

В начале августа были дни, когда электричество вообще ничего не стоило на бирже, но потом ситуация изменилась. На бирже Nord Pool средняя цена на электричество в августе, по сравнению с июлем выросла на 1/5 часть.

"В августе цены поднялись до 100 евро за МВт, а в последние дни цена составляет 130-140 евро за МВт", – сказал гендиректор Enefit Витянис Коризна.

"Средняя цена в августе будет около 10 центов за кВт, а в июле была 8. Пока рост небольшой – около 20%", – сказала директор Агентства энергетики Агне Багочюте.

У кого есть фиксированный план, особенно не страдают. Колебания цен актуальны для тех, кто привязан к биржевым ценам, а число таких клиентов растет.

Для роста цены на электричество в Литве хватило внеочередного ремонта на АЭС в Финляндии, который совпал с техническими работами на электросоединениях, сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.