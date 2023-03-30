В Литве снова дешевеют гарантийные поставки электричества

Цена гарантийных поставок зависит от биржевой цены за предыдущий месяц. В марте цены на бирже упали. Поэтому в апреле 1 кВт/ч по плану "Стандартный" будет стоить 19,86 цт – это на 15,4% меньше, чем в марте. Третий месяц подряд гарантийные поставки стоят ниже компенсируемых цен (ниже 28 шт за кВт/ч).
Energijos skirstymo operatorius (ESO) указал Delfi, что за месяц число клиентов гарантийных поставок сократилось на 1,32% (605 человек). 27 марта гарантийные поставки охватывали 45 130 человек.
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала, что во втором полугодии 2022 года гарантийные поставки могли быть убыточными.
Глава ESO Ренальдас Радвила сказал, что в середине марта, что компании гарантийные поставки никакой прибыли не приносят, весь вопрос в том, как бы за них не пришлось доплачивать остальным потребителям.
Он заверил, что пока в планах нет отключений электричества получателям гарантийных услуг (по закону, гарантийные поставки предоставляются 6 месяцев, потом услугу могут отключить).
Гарантийные поставки предоставляют клиентам, которые не подписали договоры с независимыми поставщиками.
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