В Литве растет число желающих стать помощниками медсестер

В последние годы работодатели каждый квартал размещали более 300 вакансий для младшего медицинского персонала. Наибольший спрос наблюдается в муниципалитетах Вильнюса и Каунаса.
Статус Литвы как одного из самых быстро стареющих обществ в Европе является основным фактором спроса на специалистов по уходу за больными. По прогнозам Всемирной ассоциации государственных служб занятости (WAPES), к 2050 году каждый четвертый житель Европы будет в возрасте 65 лет и старше. Еще большему числу людей с проблемами со здоровьем потребуется помощь младшего медицинского персонала.
По данным исследования Службы занятости «Профессии будущего», за пять лет число помощников по персональному медицинскому обслуживанию (включая помощников медсестер) увеличилось на 1 200 человек, или на 15,5 %. Несмотря на пятилетний рост числа помощников медсестер, сохраняется нехватка специалистов из-за растущего спроса на услуги медсестер в медицинских учреждениях и частном секторе.
Консультанты службы занятости предоставляют подробную информацию о возможностях трудоустройства в конкретных регионах страны, что привело к увеличению числа людей, решивших получить профессию помощника медсестры. С 2022 года по первый квартал 2024 года доля тех, кто выбрал эту профессию, увеличилась с 4,3 до 8,8 %. За весь период обучение по этой профессии начали 1157 человек, из них 903 закончили обучение.
Правда, эту профессию по-прежнему можно назвать женской, поскольку с 2022 года ее выбрали только 24 мужчины и 1133 женщины. Наибольшую долю участников составили люди в возрасте 55 лет и старше, а также в возрасте от 30 до 44 лет. Наименее востребована эта профессия была среди молодежи в возрасте до 29 лет.