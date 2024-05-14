В Литве растет число желающих стать помощниками медсестер

Консультанты службы занятости предоставляют подробную информацию о возможностях трудоустройства в конкретных регионах страны, что привело к увеличению числа людей, решивших получить профессию помощника медсестры. С 2022 года по первый квартал 2024 года доля тех, кто выбрал эту профессию, увеличилась с 4,3 до 8,8 %. За весь период обучение по этой профессии начали 1157 человек, из них 903 закончили обучение.

Правда, эту профессию по-прежнему можно назвать женской, поскольку с 2022 года ее выбрали только 24 мужчины и 1133 женщины. Наибольшую долю участников составили люди в возрасте 55 лет и старше, а также в возрасте от 30 до 44 лет. Наименее востребована эта профессия была среди молодежи в возрасте до 29 лет.