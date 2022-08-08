Предусматривающий это проект поправок к Закону о подоходном налоге с населения зарегистрировал староста парламентской фракции Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас. Он утверждает, что таким образом люди с самыми низкими трудовыми доходами не будут платить подоходный налог с населения и это увеличит их доходы.

В законопроекте предлагается приравнять ННД к размеру ММЗ, действующему с 1 января календарного дня. Также предлагается корректировать формулировку снижения размера ННД, используя коэффициент 0,29. По словам Г. Палуцкаса, это будет означать, что размер ННД, при проектировке данных за 2022 год, не будет действовать для годовых трудовых доходов в размере примерно 30 000 евро, поэтому будет охватывать и часть представителей среднего класса.

В проекте предусмотрены корректировки размера ННД и для отдельных групп. Для лиц с 0-25 проц. уровнем трудоспособности, лиц пенсионного возраста с большими специальными потребностями, лиц с тяжелой степенью инвалидности месячный ННД будет эквивалентен 1,5 размера ММЗ.

Если Сейм одобрит, для лиц с 30-35 проц. уровнем трудоспособности, лиц пенсионного возраста со средними или небольшими специальными потребностями, лиц со средней или легкой степенью инвалидности месячный ННД будет эквивалентен 1,25 размера ММЗ.

По словам Г. Палуцкаса, в настоящее время с ростом инфляции, цен на отопление, электроэнергию и газ, такие изменения были бы очень актуальными и помогли бы меньше всего зарабатывающим жителям страны.

По его данным, минимальную зарплату в Литве в феврале 2021 г. получали около 170 тыс. жителей страны.