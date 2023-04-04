В Литве обанкротился еще один независимый поставщик электричества

у Birštono elektra было около 1000 клиентов (0,1% рынка). В пятницу вечером компания сообщила, что с 1 мая 2023 года прекращает свою деятельность, а всех ее клиентов перенимает ЗАО Elektrum Lietuva.

Напомним, что Perlas Energija, которая обанкротилась в августе 2022 года, должна была компенсировать клиентам разницу в цене, если они заключили договоры по более высоким ценам. Кроме того, часть расходов клиентам компенсировало государство (тем, кто попал на гарантийные поставки).

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала, что случай Birštono elektrа - иной, поэтому клиенты никакие компенсации не получат.

"Компания передает своих клиентов другому поставщику - ЗАО Elektrum Lietuva, который будет предоставлять им услуги на тех же условиях, что и Birštono elektra, поэтому клиенты никаких потерь не понесут", – указала ГСРЭ.

Юрист iLAW Lextal, эксперт в сфере энергетики Томас Янушаускис также сказал, что такой процесс не наносит никакого ущерба клиентам, значит, нет предпосылок для выплаты компенсаций. Кроме того, по закону такие действия не запрещены.

Но юрист отмечает, что есть эмоциональный момент, например, клиенту один поставщик подходит и нравится, а другой - нет.

Поэтому могут появиться клиенты Birštono elektrа, которые не захотят на тех же условиях переходить в Elektrum Lietuva и захотят расторгнуть договор. Им могут грозить санкции за расторжение договора.

"Если договор будет расторгаться при таких условиях, то за это не должно быть санкций, а если они есть, то их должны компенсировать в пользу потребителя, т.е. он не должен их выплачивать", – сказал Delfi Янушаускис.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что банкротство Birštono elektrа можно было предугадать, поскольку после краха Perlo Energijа были ужесточены требования к независимым поставщикам, они стали неблагоприятными для небольших компаний.

По словам эксперта, банкротство такой маленькой компании, как Birštono elektra, не скажется на рынке и не нанесет вреда процессу либерализации, поскольку его репутация и без того уже подмочена.

"Я думаю, это мелочь, еще больше навредить имиджу либерализации уже вряд ли возможно", – сказал Delfi Янкаускас.

По его словам, для либерализации выбрали неподходящее время, ведь после начала войны в Украине выросли цены на электричество.