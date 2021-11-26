"Таксофоны устанавливали в то время, когда мобильная связь казалась далеким будущим. Сегодня мы пользуемся для звонков не только телефонами, но и часами, используем другие технические новинки, поэтому настало время передать таксофоны в музей", – сказала представитель Telia“ Вида Гуобене.

Литва - одна из последних стран ЕС, которая до сих пор не отказалась от таксофонов.

Компания Telia должна была поддерживать таксофоны в надлежащем состоянии за свой счет, поскольку они считались универсальным средством связи. Принятие поправок позволило компании пересмотреть необходимость в этой услуге.