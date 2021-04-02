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В Пренайском районе Литвы началась реконструкция линии электропередачи (ЛЭП), ведущей от Электренай до Алитуса.
В Литве начинается реконструкция линии ЛЭП Электренай-Алитус
© DELFI / Andrius Ufartas

Проект обеспечит стабильность сети передачи, необходимую и для синхронизации ЛЭП с сетями континентальной Европы, сообщил системный оператор Litgrid.

"ТЭС Lietuvos elektrine–Алитус является одной из трех линий в 330 киловольт, которые объединяют перемычку LitPol Link с оставшейся сетью ЛЭП страны. Именно через перемычку LitPol Link, работы по расширению которой мы в этом году завершим, в 2025 году будут синхронизированы системы", – отметил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

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Работы отчасти будут финансироваться на средства фондов Евросоюза. Вся реконструкция обойдется в 18,26 млн евро (с НДС). Работы подряда по подписанному в апреле прошлого года договору выполнят компании Kauno tiltai и Litenergoservis.

Оператор утверждает, что реконструкция линии будет способствовать надежности системы ЛЭП страны и обеспечению стабильной работы, непрерывным поставкам электроэнергии для потребителей этого региона и всей Литвы.

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