В Литве начали копать картошку, фермеры прогнозируют рост цен

Фермер Эдас Саснаускас начал копать картошку несколько дней назад. Он заметил, что урожай меньше среднего.

"Количество картошки и ее размер нормальные, но много клубней росло близко к поверхности, поэтому они позеленели. Такая картошка некачественная. Поступают заказы из Нидерландов, Сербии, Ирландии. Ищут урожай. Раньше такого не было, чтобы так рано искали, где купить картошку", – рассказал он о положении на рынке.

Торговец Винцентас признал, что не помнит такого плохого урожая картошки. Очень много клубней утонуло прямо в почве. Так погибла половина урожая, но оставшаяся картошка вкусная.

На рынке картошка стоит от 55 центов до 1 евро за кг. Крупные хозяйства продают картошку по 45 центов за кг, это в 3 раза дороже, чем в 2021 году. Винцентас сказал, что он ненамного повысил цену, не хочет, чтобы пострадали его покупатели.

"Цену все равно пришлось повысить, сначала урожай затопило, а сейчас невозможно выкопать - земля твердая, как асфальт", – заметил торговец.

Покупатели на цены не смотрят, пока покупают литовскую картошку. Однако в будущем цена на картошку вырастет.

"Склады надо охлаждать, поддерживать вентиляцию. Мы не продадим весь урожай сразу с поля, как это делают поляки. Наши надеются сохранить урожай до весны. Не хватит разве что крупной картошки, придется есть мелкую, какую, например, ценят итальянцы, они предпочитают картошку до 5 см в диаметре", – сказал Саснаускас.