В Литве меняется порядок продажи сигарет, магазины уже готовятся к переменам

"Принцип действия автомата простой - покупаешь в кассе виртуальный товар, получаешь чек, сканируешь его в автомате и получаешь то, что купил", - рассказал он.

Мажулис сказал, что такие автоматы популярны в Скандинавских странах, где демонстрация табачных изделий запрещена уже давно.

По его мнению, часть торговых мест, скорее всего, на видном месте будет держать только список наименований с ценами, а сами изделия будет прятать под прилавком. Другие же инвестируют в автоматы по продаже сигарет. Некоторые магазины их тестируют уже сейчас.

Глава компании StrongPoint, предлагающей такую услугу в странах Балтии , Римантас Мажулис сказал Delfi, что пока трудно сказать, как магазины осуществят требования закона.

Эксперты говорят, что маленькие магазины, скорее всего, спрячут сигареты под прилавки. А вот крупные сети уже инвестируют в автоматы по продаже сигарет.

Соответствующие поправки к закону парламент Литвы принял в конце прошлого года. Они вступят в силу с 1 января 2025 г. Согласно новым правилам, нельзя будет демонстрировать сигареты публично в местах их продажи - можно указывать только название и цену.

В некоторых странах есть автоматы, которые не только выдают сигареты, но и сами с помощью искусственного интеллекта распознают возраст покупателя.

Работник магазина в таких местах проверяет документы, только если возникает подозрение, что была допущена ошибка.

Мажулис заметил, что в Литве пока внедрение такой технологии невозможно, поскольку, по закону, проверять возраст/документы должны работники магазина.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал Delfi, kad что у них такие автоматы стали устанавливать еще до того, как парламент принял поправки.

"Уже 9 лет во всех новых или обновленных магазинах нашей сети устанавливают такие автоматы. Часть клиентов или пользуется", – сказал Рилишкис.

Он ока не мог сказать, во всех ли магазинах к началу 2025 года появятся такие автоматы или останется возможность купить сигареты в кассе.

Представитель Iki Вайда Будрене заметила, что их сеть пока не решила, как изменится продажа сигарет с начала 2025 года, но закон они будут выполнять.