В Литве меняется порядок продажи сигарет, магазины уже готовятся к переменам

Соответствующие поправки к закону парламент Литвы принял в конце прошлого года. Они вступят в силу с 1 января 2025 г. Согласно новым правилам, нельзя будет демонстрировать сигареты публично в местах их продажи - можно указывать только название и цену.
Эксперты говорят, что маленькие магазины, скорее всего, спрячут сигареты под прилавки. А вот крупные сети уже инвестируют в автоматы по продаже сигарет.
Глава компании StrongPoint, предлагающей такую услугу в странах Балтии, Римантас Мажулис сказал Delfi, что пока трудно сказать, как магазины осуществят требования закона.
По его мнению, часть торговых мест, скорее всего, на видном месте будет держать только список наименований с ценами, а сами изделия будет прятать под прилавком. Другие же инвестируют в автоматы по продаже сигарет. Некоторые магазины их тестируют уже сейчас.
Мажулис сказал, что такие автоматы популярны в Скандинавских странах, где демонстрация табачных изделий запрещена уже давно.
"Принцип действия автомата простой - покупаешь в кассе виртуальный товар, получаешь чек, сканируешь его в автомате и получаешь то, что купил", - рассказал он.
В некоторых странах есть автоматы, которые не только выдают сигареты, но и сами с помощью искусственного интеллекта распознают возраст покупателя.
Работник магазина в таких местах проверяет документы, только если возникает подозрение, что была допущена ошибка.
Мажулис заметил, что в Литве пока внедрение такой технологии невозможно, поскольку, по закону, проверять возраст/документы должны работники магазина.
Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал Delfi, kad что у них такие автоматы стали устанавливать еще до того, как парламент принял поправки.
"Уже 9 лет во всех новых или обновленных магазинах нашей сети устанавливают такие автоматы. Часть клиентов или пользуется", – сказал Рилишкис.
Он ока не мог сказать, во всех ли магазинах к началу 2025 года появятся такие автоматы или останется возможность купить сигареты в кассе.
Представитель Iki Вайда Будрене заметила, что их сеть пока не решила, как изменится продажа сигарет с начала 2025 года, но закон они будут выполнять.
Представитель Rimi Эгле Красаускене также сказала, что их сеть пока только рассматривает разные варианты осуществления этого закона.
Представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене заметила, что вариант покупки автоматов по продаже сигарет обсуждается, но окончательное решение пока не принято.