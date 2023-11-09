В Литве льготу для ресторанов и кафе хотят продлить до 2026 года

Члены Сейма, подготовившие поправки к Закону о НДС, подчеркивают положительное влияние действующего с 1 июля 2021 г. 9-процетного льготного тарифа НДС на экономику Литвы.

"Предприятия общественного питания фиксировали постоянный реальный рост оборота, которого не было зафиксировано в других странах Балтии со стандартной ставкой НДС", - говорят представители оппозиции Сейма, подготовившие проект.

По их словам, финансовое моделирование показывает, что если бы ставка НДС в размере 9% была сохранена, оборот сектора в 2024 году достиг бы одного миллиарда евро, а количество сотрудников достигло бы 40 тыс. человек.