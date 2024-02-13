В Литве количество зарегистрированных сделок с недвижимостью в январе – самое низкое за несколько лет

"Январь этого года выглядит крайне скромно – меньшее количество зарегистрированных сделок с квартирами и жилыми домами было зафиксировано только 7-8 лет назад", - говорит аналитик данных ЦР Паулюс Рудзкис.
Сообщается, что в первом месяце этого года по всей Литве было зарегистрировано 6,5 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи, – на 13,1 проц. меньше, чем в январе 2023 года, когда было зарегистрировано 7,5 тыс. продаж объектов недвижимости.
В январе по стране было зарегистрировано 1,8 тыс. продаж квартир – на 12,3 проц. меньше, чем в январе 2023 года, и на 30,2 проц. меньше, чем в декабре прошлого года. В январе этого года фиксированное количество проданных квартир стало самым низким месячным результатом за более чем 8,5 лет – самое низкое месячное количество сделок (1,5 тыс.) было в мае 2015 года.
В Вильнюсе в первом месяце этого года зарегистрировано почти 600 продаж квартир, или на 18,6 проц. меньше, чем в январе 2023 года, в Каунасе – около 260 (на 0,8 проц. меньше), в Клайпеде – около 140 (на 10,1 проц. меньше).
В этом году в Литве также зарегистрировано почти 600 продаж индивидуальных жилых домов – на 10,7 проц. меньше, чем в январе 2023 года, когда было зарегистрировано около 670 продаж домов. В январе этого года фиксированное количество проданных жилых домов стало самым низким месячным результатом почти за 7 лет – меньшее месячное количество сделок (около 560) было зафиксировано в феврале 2017 года.
В январе по стране также зарегистрировано 3,1 тыс. смен собственников земельных участков – на 15 проц. меньше, чем в январе 2023 года, когда было зарегистрировано 3,7 тыс. сделок с земельными участками.