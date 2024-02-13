В Литве количество зарегистрированных сделок с недвижимостью в январе – самое низкое за несколько лет

"Январь этого года выглядит крайне скромно – меньшее количество зарегистрированных сделок с квартирами и жилыми домами было зафиксировано только 7-8 лет назад", - говорит аналитик данных ЦР Паулюс Рудзкис.

Сообщается, что в первом месяце этого года по всей Литве было зарегистрировано 6,5 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи, – на 13,1 проц. меньше, чем в январе 2023 года, когда было зарегистрировано 7,5 тыс. продаж объектов недвижимости.

В январе по стране было зарегистрировано 1,8 тыс. продаж квартир – на 12,3 проц. меньше, чем в январе 2023 года, и на 30,2 проц. меньше, чем в декабре прошлого года. В январе этого года фиксированное количество проданных квартир стало самым низким месячным результатом за более чем 8,5 лет – самое низкое месячное количество сделок (1,5 тыс.) было в мае 2015 года.