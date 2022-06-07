В Литве готовятся к принудительной реновации теплоузлов

"Если взять наш теплоузел, так у нас приходившие делать тут какие-то работы, даже селфи делали", – сказал председатель правления одного жилтоварищества Повилас Петраускас.

"Другой такой старый теплоузел еще надо поискать. Он уже отслужил свое", – прибавил он.

Жители уже собрали подписи, подали документы на модернизацию, изменят теплоузел, заменят окна, радиаторы, утеплят фасад. Жители хотят, чтобы работы закончились как можно скорее.

"Если бы сделали все быстрее, было бы выгодно, ведь сейчас со страхом ждешь каждой зимы, никогда не знаешь, какие ждут счета. А тут хоть какая-то ясность была бы", – сказал Петраускас.

Жители дома уже одобрили реновацию.

Сейчас парламент рассматривает поправки к закону, согласно которым, самые старые теплоузлы обновят без согласия жителей.

"Теплоузлы должны быть в порядке в технологическом плане, будут предлагать реконструировать насильно", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гедвилас.

Сейчас государство оплачивает 30% реновации теплоузлов. Предлагают, чтобы в случае принудительной реновации государство оплачивало две трети суммы – на деньги из европейских фондов.

"Предлагается увеличить помощь с 30 до 70%. Это пойдет на реновацию теплоузла", – сказал министр.

По данным Вильнюсских теплосетей (VŠT), сейчас только в Вильнюсе сотни теплоузлов нуждаются в срочном ремонте.

"500 теплоузлов отличаются исторически старой конструкцией", – сказал представитель VŠT Витаутас Якелайтис.

Министры говорят, что даже без помощи государства обновление теплоузла стоит недорого. Это около 50 000 евро. Если 70% погасит государство, то жителям придется заплатить 15 000 евро.

"Мы готовимся к новому сезону без российского газа и нефти", – сказал Гентвилас.

По словам тепловиков, модернизация теплоузла помогает сэкономить 15VŠT теплоэнергии.

Сейчас в Вильнюсе из-за старых теплоузлов сохраняют дополнительные насосные для регулирования давления, чтобы в домах не лопнули радиаторы.

"Эти насосные для 500 старых теплоузлов сейчас содержат все жители Вильнюса", – сказал Якелайтис.

"Если их модернизировать за небольшие деньги, 10 000–15 000 евро, можно улучшить экономию теплоэнергии на 20%. Это существенное количество", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

У парламентских юристов к закону есть ряд замечаний.

Министр Гедвилас уверяет, что если обновить теплоузлы, зимой в Вильнюсе не придется жечь больше дорогого газа, тогда все будут меньше платить за отопление.

По данным VŠT, если будет действовать нынешний порядок, то до зимы невозможно обновить не одного теплоузла - даже если не нужно разрешение жителей, много времени отнимает получение разрешения на строительство.

"Наш опыт показывает, что этот процесс занимает больше года", – сказал Якелайтис.

Согласно подсчетам, по всей Литве срочный ремонт теплоузлов требуется в 3000 домах.