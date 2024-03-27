В Литве цены на электроэнергию сохраняют стабильность, поставщики меняют тарифы незначительно

По данным на 26 марта, по сравнению с 19 марта, тарифы в 24-месячных фиксированных тарифных планах не изменились у двух независимых поставщиков электроэнергии, а один поставщик повысил их на 0,4-0,7 проц. Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах два поставщика увеличили на 0,3-1,9 проц., а один поставщик оставил тарифы без изменений.

На этой неделе, как и на прошлой, средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков составляет 0,236 евро/кВтч (две зоны) и 0,246 евро/кВтч (одна зона), а в 12-месячных фиксированных тарифных планах за неделю цены выросли с 0,231 евро/кВтч до 0,233 евро/кВтч и с 0,241 евро/кВтч до 0,243 евро/кВтч соответственно.