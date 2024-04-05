В Литве цена на биотопливо упала до исторического минимума

По данным ЛАЭ, средняя апрельская стоимость централизованно поставляемой теплоэнергии в Литве составила 6,44 цента/кВтч без НДС. По сравнению с мартом, средняя стоимость киловатт-часа теплоэнергии снизилась на 0,63 цента/кВтч, или на 8,91 проц. По сравнению с прошлогодним апрелем, средняя цена в этом году на 10,2 проц. ниже – в прошлом году в аналогичное время такая теплоэнергия в среднем стоила 7,17 центов/кВтч.

Средняя стоимость централизованно поставляемой теплоэнергии в пяти крупнейших городах Литвы в апреле этого года составила 6 центов/кВтч – это на 11,5 проц. дешевле, чем в марте, когда она стоила 7,78 цента/кВтч, и на 16,3 проц. дешевле, чем в апреле 2023 года, когда она стоила 7,17 центов/кВтч.