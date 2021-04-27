В Литве бьют в набат: если изменят закон, квартира среднего класса в Вильнюсе подорожает на 25 000 евро

"Предполагают, что этот налог слишком высокий, он сделает жилье менее доступным. Жителям придется платить за жилье на 25 000 больше", – сказал он на пресс-конференции.
По данным ассоциации, в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 7,2%.
Основатель группы Citus Миндаугас Ванагас сказал, что предусмотрен "налоговый бутерброд" из нескольких слоев.
"Первый слой: если на участке государственной земли планируется застройка на площади больше 40%, чем было застроено, то компании за участок, кроме платы, придется заплатить налог равный половине стоимости участка. Например, если на участке стоит не используемый склад с административными помещениями площадью 1000 кв. м, а в место него планируют построить здание площадью 1500 кв. м, то налог будет максимальным. Скажем, за участок стоимостью 1 млн. евро, придется заплатить 1,5 млн. евро.
Второй: если на участке общая площадь построек будет больше чем на 40% больше площади прежних построек, то придется заплатить сверху 50% стоимости участка. Например, то же самое уже упоминавшееся здание площадью 1000 кв. м было двухэтажным и общая его площадь - 1500 кв. м. Вместо него построят трехэтажное общей площадью 3000 кв. м, тут налог снова растет и 1 млн. евро превращается в 2 млн. евро.
Ну, и на десерт: если меняют назначение земли, прибавляют еще 5% и участок стоимостью 1 млн. обходится в 2,05 млн. евро", – пояснил он.
Такие изменения представлены в поправках к закону, подготовленных депутатом Пятрасом Чимбарасом. Предложение уже одобрил Комитет по вопросам села. Сейчас ждут выводов правительства.
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