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Поскольку на мировом рынке значительно выросли цены на энергоресурсы, Минэнерго Литвы вместе с участниками рынка решает вопрос, отсрочить ли выбор поставщика электроэнергии еще раз.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Вопрос дальнейшей отсрочки будет решаться тогда, когда у нас будет окончательная информация о том, каким может быть рост цен и каким будет размер общественного тарифа. (...) Посмотрим, что предлагают независимые поставщики. Мы будем говорить с ними, может, они смогут предложить конкурентные тарифы", – сказала вице-министр энергетики Инга Жилене.

"В сфере энергетики мы не можем принимать не взвешенные решения", – заметила она.

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Напомним, что потребители второй группы получили отсрочку в выборе независимого поставщика электроэнергии до 1 июля 2022 г. Такой шаг был предпринят с целью снижения цен для потребителей.

Тогда вице-министр уверяла, что окончательный срок либерализации не меняется – это 1 января 2023 г.

Парламент Литвы осенью 2021 г. отсрочил переход потребителей, которые используют 1000-5000 кВт электричества в год, к частным поставщикам (в Литве около 0,5 млн. таких потребителей) до 1 июля 2022 г.

Те, кто потребляет меньше 1000 кВт в год, должны выбрать поставщика до середины декабря 2022 г. (это около 600 000 человек).

С января электричество для большинства потребителей подорожало на 10%, если не отсрочат выбор поставщика, то цена будет еще выше - на 20%.

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