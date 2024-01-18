В конце февраля у ресторанов начнутся сложности: возможно, увеличится число банкротств

Представителей общепита в Новом году ждут перемены и вызовы. По словам вице-президента Ассоциации гостиниц и ресторанов Гедиминаса Балниса, преодолеть их будет нелегко.
"У нас получился такой коктейль Молотова, не только повышен НДС, достигнуто дно в экономике – рост бремени кредитования, рост минимальной зарплаты на 10%, все это автоматически выливается в повышение расходов ресторанов на 40%, плюс аренда. Аренда обычно связана с инфляцией, это еще 8%. Иными словами. саже если бы не повысили НДС, все равно было бы непросто, а тут еще дополнительный подарок уходящая власть преподнесла", – сказал он.
Представители власти утверждали, что НДС был снижен до 9% только в качестве помощи в посткарантинный период, но Балнис эти аргументы отрицает.
"Не надо лгать. В пояснении было ясно сказано, что льготу можно применять и после карантина. Это только интерпретации, ведь сами консерваторы и предложили эту льготу, еще до пандемии", – сказал собеседник.
По его словам, есть разные способы преодоления новых вызовов.
"Сценарии есть разные. Конечно, когда был снижен НДС – появился ряд работников с просьбой повысить зарплаты, ведь "у владельцев ресторанов на это есть деньги". Сейчас невозможно повернуть все вспять, сказать - НДС подняли, снижаем зарплаты. Рестораны по-разному будут решать проблемы, будет тяжело", – заметил Балнис.
Он не исключал массовые банкротства.
"Не надо это скрывать. По нашим подсчетам, за год может быть столько случаев, сколько за 4-5 обычных лет, есть уже сейчас закрывающиеся рестораны, но, поскольку у нас 85% ресторанов небольшие, то они поймут, что такое повышение НДС только с 25 февраля, когда будут платить НДС за январь", – сказал Балнис.
Он считает, что именно небольшие рестораны переживут самый большой шок.
"Я вчера встретил представителя молодого бизнеса, этот ресторан работает 2 года. Его хозяин говорит: у меня оборот 25 000, что сейчас будет? Сколько мне придется платить? Я говорю, в среднем 2500 евро. Он отвечает: ой, у меня зарплата меньше, что мне делать? Вот и придется отвечать на вопрос, что делать" – поделился Балнис.
Понятно, что эта ситуация коснется клиентов кафе и ресторанов. Это отразится на ценах.
"Увеличились зарплаты, аренда, значит, и без НДС повышение цен должно было быть 8%, а сейчас уже 15%. Но это не значит, что все проблемы закончатся, когда повысят цены на 15%, у нас есть конкуренты, те же Maxima, Rimi, где люди могут купить салаты и сравнить цены. Скорее всего, после роста цен снизится потребление, результаты будут разными", – заметил он.