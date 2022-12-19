Производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий EPAM Systems увеличила штат с 320 до почти 1500 человек, а создатель популярной компьютерной игры World of Tanks - Wargaming – с 400 до почти 1000. Значительно вырос также штат сотрудников белорусской компании Coherent Solutions.
Представитель "Инвестируй в Литве" (компания помогает белорусам перевести бизнес в Литву) Элиюс Чивилис сказал, что в этом году в Литву перебрались компании, которые хотели как можно скорее избавиться от связей с Беларусью.
"Миграция в этом году отличалась тем, что в основном это были компании, которые хотели избавиться от связей с Беларусью, закрыть там свои офисы и покинуть страну", – сказал Чивилис.
По его словам, волна "переселения" принесла пользу финансам Литвы.
"Уже сейчас по данным "Содры" мы видим, что средние зарплаты перебравшихся в Литву людей в 2,7 раза чем в Литве средняя зарплата "на бумаге" (по данным за третий квартал средняя зарплата в Литве – 1799 евро) и составляют 4900 евро. Это впечатляющие суммы подоходного налога, поступающие в бюджет. Это положительно сказывается на государственных финансах", – сказал Чивилис.
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