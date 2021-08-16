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В Литву в субботу пришел новый большой груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – 14-й такой груз в этом газовом году.
В Клайпеду пришел новый груз газа из США
© DELFI / Erikas Skardžius

Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta комментировал BNS, что газовоз Gaslog Westminster везет 138 тыс. кубометров СПГ с завода Sabine Pass в США. Это судно впервые посетит Клайпедский порт.

Терминал Sabine Pass принадлежит компании Cheniere Energy, с него в Литву в 2017 году пришел первый груз американского газа.

Судно Gaslog Westminster в субботу после обеда пришвартовалось у Клайпедского терминала - судна-газохранилища Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.

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