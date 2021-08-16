В Клайпеду пришел новый груз газа из США

Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta комментировал BNS, что газовоз Gaslog Westminster везет 138 тыс. кубометров СПГ с завода Sabine Pass в США. Это судно впервые посетит Клайпедский порт.

Терминал Sabine Pass принадлежит компании Cheniere Energy, с него в Литву в 2017 году пришел первый груз американского газа.

Судно Gaslog Westminster в субботу после обеда пришвартовалось у Клайпедского терминала - судна-газохранилища Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.