В Клайпеду пришел новый груз газа из США

Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta комментировал BNS, что газовоз Gaslog Westminster везет 138 тыс. кубометров СПГ с завода Sabine Pass в США. Это судно впервые посетит Клайпедский порт.
Терминал Sabine Pass принадлежит компании Cheniere Energy, с него в Литву в 2017 году пришел первый груз американского газа.
Судно Gaslog Westminster в субботу после обеда пришвартовалось у Клайпедского терминала - судна-газохранилища Independence, показывают данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com ir myshiptracking.com.
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