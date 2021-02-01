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В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеду прибыл новый груз СПГ "Новатэка"
© AFP / Scanpix

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence в понедельник рано утром.

Эти маленькие газовозы, как праило, доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.

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