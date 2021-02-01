В Клайпеду прибыл новый груз СПГ "Новатэка"

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence в понедельник рано утром.

Эти маленькие газовозы, как праило, доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.